الرئيس اللبناني يطالب وزيرة الدفاع بالتحقيق في حريق طرابلس

دعا الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، اليوم الجمعة، وزيرة الدفاع للتحقيق في أحداث طرابلس وملاحقة منفذي الأعمال التخريبية.والتقى الرئيس عون، نائبة رئيس ​مجلس الوزراء​ وزيرة الدفاع الوطني، ​زينة عكر​، وعرض معها الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي ​طرابلس​ بشكل خاص، بعد أعمال الشغب التي حصلت ليل أمس، وأدت إلى إحراق مبنى ​بلدية طرابلس​ وتخريب مقرات ومنشآت رسمية وتربوية وأهلية، وفقا لموقع النشرة اللبنانى.وطلب الرئيس عون التحقيق في ملابسات ما جرى والتشدد في ملاحقة الفاعلين الذين اندسوا في صفوف المتظاهرين السلميين، وقاموا بأعمال تخريبية لاقت استنكارا واسعا من الجميع، لا سيما من أبناء المدينة وفعالياتها.