قوى عاملة القليوبية: التفتيش العمالى على 845 منشأة فى ديسمبر

قالت إيمان السيد شحاتة، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، إن المديرية قامت خلال شهر ديسمبر الماضي، بإجراء قياس مستوى مهارة 1721 عاملاً على المهن المختلفة، واستخراج 1390 ترخيصًا بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق شهادة قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 18 خطابًا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن.كما قامت المديرية بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 845 منشأة دوريًا، وأسفر عن تحرير 374 محضرًا، كما تم التفتيش على 47 منشأة يعمل بها 32 طفلاً، وتم تحرير محضر لمنشآت مخالفة منها، وإنذار 19 منشأة أخرى، وإجراء التفتيش على 337 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 209 محاضر، وتم عقد ندوة توعية، وبحث 74 شكوى في نفس المجال.وفى مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 225 شكوى، تمت تسوية 29 منها وديا، وإحالة 61 للقضاء، وحفظ 43 شكوى، وما زالت هناك 92 شكوى تحت البحث والدراسة.وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني تم الانتهاء من تنفيذ دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية الأحراز- شبين القناطر على مهنة التفصيل والحياكة لـ11 متدربة، وعلى مهنة السباكة الصحية لـ 11 متدربًا، كما يجري تنفيذ دورة أخري بالوحدة على مهنية التفصيل لـ 16 متدربة، فضلًا عن بدء التدريب بمركز التدريب المهني بالخانكة على مهنة تفصيل الملابس الجاهزة لـ17 متدربًا، وصيانة المحمول لـ13 متدربًا.وأشارت إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكل المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية بالتفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 460 منشأة، فضلاً عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة، وتوفير مهمات الوقاية للعاملين بالمديرية أثناء قيامهم بمهامهم لحمايتهم.