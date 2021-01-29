بداية عدم استقرار.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

تزامنًا مع موجة الطقس البارد التي ضربت البلاد واستمرار حدوث الشبورة المائية على الطرق السريعة صباحًا، تنشر هيئة الأرصاد الجوية بياناتها، موضحة حالة الطقس في الفترة القادمة، معلنة عن بدء حالة من عدم الاستقرار المناخي على مدار الأيام القادمة، وتتمثل في نشاط للرياح على الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.تواصل «الدستور» مع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، لمعرفة تفاصيل حالة الطقس في الـ72 ساعة المقبلة.وقال «شاهين»، إن طقس، اليوم الجمعة، سيشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة مع وجود توقعات بسيطة بسقوط أمطار على القاهرة الكبرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح نشطة.وعن الصعيد، أشار «شاهين» إلى أنه سيسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، حيث تشهد البلاد أمطارًا خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من المنوفية الشرقية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والعريش والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية على فترات متقطعة.ولفت إلى أنه ليلًا سيكون هناك موجة من الطقس البارد على القاهرة والوجه البحري، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد.وحول طقس السبت، أوضح «شاهين»، أنت طقس الغد سيشهد نشاطا في الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، محذرًا من تأثر البلاد بمنخفض جوي على شمال البلاد على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، كما أشار على وجود حالة من اضطراب البحر المتوسط، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يتعلق بطقس الأحد، نوه بأن الطقس سيشهد استقرار وارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا مع انعدام فرص سقوط الأمطار، بينما يكون الطقس غائم جزئيًا على كل أنحاء الجمهورية، فيما عدا شمال الصعيد يكون الجو مشمسًا، والرياح جنوبية غربية، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، وشمالية شرقية، على جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد.وشدد على ضرورة التزام المواطنين بالمنزل في حالة حدوث أي اضطرابات مناخية، بالإضافة إلى ارتدائهم ملابس ثقيلة لعدم الإصابة بنزلات شعبية، مؤكدًا أن تلك الموجة الباردة والأمطار من الطبيعي حدوثها في تلك الفترة من العام، وأنه في حال أي ظواهر مفاجأة ستنشر هيئة الأرصاد بيانًا بذلك، وأنه يتم تحديث بيان هيئة الأرصاد بشكل يومي، وفقًا للظواهر المناخية.