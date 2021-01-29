ارتفاع أرباح «إريكسون» السويدية 60% في الربع الأخير من 2020

أعلنت شركة الاتصالات السويدية "إريكسون" اليوم الجمعة، أن أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي شهدت زيادة بنسبة 60 بالمئة على أساس سنوي، مشيرة إلى أن جائحة فيروس كورونا ساعدت في تسريع وتيرة تطبيق التحول الرقمي وتوجيه الاهتمام لتكنولوجيا الجيل الخامس.وقالت الشركة إن صافي الأرباح خلال الربع الأخير من 2020 بلغ 7.2 مليار كرونة (861 مليون دولار)، مقارنة بصافي أرباح قيمته 4.5 مليار كرون في نفس الفترة قبل عام.وقال بورج إيكهولم، الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون: "أدى الوباء إلى تقدم سريع في رقمنة المجتمعات، بما في ذلك العمل عن بعد لشهور، إن لم يكن لسنوات".وأضاف إيكهولم: "هناك الكثير من المؤشرات على أن البلدان والمؤسسات تعتبر شبكة الجيل الخامس وسيلة تكنولوجيا رئيسية بالنظر إلى زيادة سرعة انتشارها في أستراليا والشرق الأوسط وشمال شرق آسيا والولايات المتحدة".