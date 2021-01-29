رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبراء «الصحة العالمية» يلتقون مسئولين صينيين قبل تحقيق بشأن كورونا

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:01 م
كورونا
كورونا
مروة عنبر
طباعة
التقى خبراء من منظمة الصحة العالمية بمسئولين صينيين، اليوم الجمعة، فى إطار التحقيق بشأن مصدر فيروس كورونا المستجد، وذلك قبيل أولى الزيارات الميدانية التي يقوم بها فريق منظمة الصحة لووهان.

ومن المقرر أن تشمل الجولة الميدانية سوقًا للأغذية يعتقد أنها كان مصدر الوباء، وفقًا لوكالة «فرانس برس»، ومن المقرر أن يبدأ العمل الميداني بعد ظهر اليوم الجمعة، بعدما تأخر وسط المخاوف حيال إمكانية الوصول إلى المواقع، ومدى قوة الأدلة بعد عام على ظهور الفيروس.

كما يزور الفريق مستشفيات وسيلتقي علماء وبعض العاملين في خدمة الطوارئ، بالإضافة إلى بعض المسنين الذين أصيبوا بالفيروس الذي لم يكن معروفًا حينها، ليفتك لاحقًا بأكثر من مليوني شخص حول العالم ويشكل ضربة للاقتصاد العالمي.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، بأن الزيارات الأولى ستشمل معهد ووهان لعلم الفيروسات وسوق هوانان ومختبر ووهان، وهى ثلاثة مواقع يعتقد أنها مرتبطة بالفيروس.

ويعتقد أن سوق هوانان التي لا تزال مقفلة كانت أول موقع تكتشف فيه مجموعة كبيرة من الإصابات بكورونا المستجد.

وتعطل عمل الفريق الذي يواجه ضغوطًا سياسية كبيرة، جراء رفض الصين السماح له بالقيام بالزيارة قبل منتصف يناير، بينما طالبت واشنطن بتحقيق فعال وواضح.

وحذرت الصين الولايات المتحدة من أي تدخل سياسى في التحقيق، الذي تصر منظمة الصحة العالمية على أنه سيقتصر على كشف الكيفية التي وصل الفيروس من خلالها إلى البشر من الناحية العلمية.

موضوعات متعلقة

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

الدليل على ملابسها.. تفاصيل محاولة اغتصاب فنانة داخل شقتها بالجيزة

حقيقة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن لفتاة باستدراجه إلى شقتها بالهرم

مقاطع جنسية شاذة.. تفاصيل صادمة فى تحرش «طبيب الدقى» بفنانين

الصور

image description

ضبط لصوص كابلات في قرية بدمياط

image description

«مطبخ الخير».. مبادرة شبابية لمساعدة المحتاجين بدمياط

image description

تصطحب طفلها للمباريات.. حكاية الحكم «سهام» في دوري المظاليم (صور)

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

الأكثر قراءة

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

بداية عدم استقرار.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

وفاة خبير التجميل محمد الصغير متأثرًا بكورونا

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فريق «الصحة العالمية» يجتمع مع علماء صينيين فى ووهان

ألمانيا تحظر نشاط مصففي الشعر في الثكنات العسكرية

الصين صدّرت أكثر من 220 مليار كمامة في 2020

كيفية مشاهدة جميع حلقات مسلسل ضربة معلم

أيام زمان

الموت سبقه.. قصة دين لم يسدده فريد شوقي لـ نجيب الريحاني

عماد حمدي ونادية الجندي ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعدما أنتج لها أول أفلام البطولة

«مبحبش الاختلاط».. سر رفض محمد رشدي دخول الفنانين منزله

عباس حلمي الأول.. ثالث حكام أسرة محمد على أغتيل بقصره بسبب سوء معاملة المماليك

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

العرض المسرحي «كشفناه» بحديقة السيدة زينب.. اليوم

إلغاء معرض «لايبتسيج» الألماني للكتاب مجددا بسبب كورونا

غدًا.. انطلاق الملتقى الثاني للشعراء اليونانيين والعرب

بيرسا كوموتسى: الثقافى اليونانى العربى دوره قائم على تعريف الثقافتين