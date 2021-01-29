خبراء «الصحة العالمية» يلتقون مسئولين صينيين قبل تحقيق بشأن كورونا

التقى خبراء من منظمة الصحة العالمية بمسئولين صينيين، اليوم الجمعة، فى إطار التحقيق بشأن مصدر فيروس كورونا المستجد، وذلك قبيل أولى الزيارات الميدانية التي يقوم بها فريق منظمة الصحة لووهان.ومن المقرر أن تشمل الجولة الميدانية سوقًا للأغذية يعتقد أنها كان مصدر الوباء، وفقًا لوكالة «فرانس برس»، ومن المقرر أن يبدأ العمل الميداني بعد ظهر اليوم الجمعة، بعدما تأخر وسط المخاوف حيال إمكانية الوصول إلى المواقع، ومدى قوة الأدلة بعد عام على ظهور الفيروس.كما يزور الفريق مستشفيات وسيلتقي علماء وبعض العاملين في خدمة الطوارئ، بالإضافة إلى بعض المسنين الذين أصيبوا بالفيروس الذي لم يكن معروفًا حينها، ليفتك لاحقًا بأكثر من مليوني شخص حول العالم ويشكل ضربة للاقتصاد العالمي.وأفادت منظمة الصحة العالمية، بأن الزيارات الأولى ستشمل معهد ووهان لعلم الفيروسات وسوق هوانان ومختبر ووهان، وهى ثلاثة مواقع يعتقد أنها مرتبطة بالفيروس.ويعتقد أن سوق هوانان التي لا تزال مقفلة كانت أول موقع تكتشف فيه مجموعة كبيرة من الإصابات بكورونا المستجد.وتعطل عمل الفريق الذي يواجه ضغوطًا سياسية كبيرة، جراء رفض الصين السماح له بالقيام بالزيارة قبل منتصف يناير، بينما طالبت واشنطن بتحقيق فعال وواضح.وحذرت الصين الولايات المتحدة من أي تدخل سياسى في التحقيق، الذي تصر منظمة الصحة العالمية على أنه سيقتصر على كشف الكيفية التي وصل الفيروس من خلالها إلى البشر من الناحية العلمية.