القوى العاملة: تعيين 2457 شابًا بالقليوبية خلال ديسمبر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية بتعيين 2457 شابًا، من بينهم 31 من أصحاب القدرات من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 6638 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلًا عن توفير 280 فرصة عمل للشباب من الجنسين، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضى.وقال الوزير، إنه تم صرف منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 22 ألف جنيه، لـ13 عاملاً، منها 6 منحة مولود، ومنحتا زواج، و2 منحة وفاة، و3 منح لرعاية صحية لـ3 عمال، كما بلغ عدد المسجلين بالمديرية 19317 عاملاً.