إلغاء معرض «لايبتسيج» الألماني للكتاب مجددا بسبب كورونا

أُلغي معرض "لايبتسيج" الألماني للكتاب مجددا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر إقامة نسخة رقمية من المعرض هذا العام، وكان قد تم إلغاء المعرض الربيع الماضي بسبب الجائحة.وكانت إدارة المعرض تخطط في بادئ الأمر لإرجاء انعقاده هذا العام من موعده المعتاد في مارس إلى نهاية مايو المقبل، أملا في إمكانية استخدام الصالات المفتوحة في الفعاليات خلال الأيام الدافئة في ذلك الشهر، إلا أنه تبين الآن أنه لن يكون بالإمكان إقامة فعالية بمشاركة عدد كبير من الجماهير بسبب الجائحة.