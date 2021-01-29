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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وقف بناء مخالف وإزالة مبانى على الأراضى الزراعية بالبحيرة

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:42 ص
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبى بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدًا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

قد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمركزي رشيد وإيتاي البارود، عن إزالة 3 حالات تعدٍ على مساحة 1294 م٢ عبارة عن: فك شدة خشبية بدور ثالث علوى على مساحه 1044 م٢ بمزرعة دواجن بقرية الجدية التابعة للوحدة المحلية لقرية محله الأمير برشيد، وتنفيذ قراري إزالة فورية لمبانى مخالفة بمساحة 250 م٢ بنطاق قريتى ششت الأنعام، وصفط الحرية بإيتاى البارود.


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