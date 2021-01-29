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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«القوى العاملة»: بدء التدريب على الوحدات المتنقلة بجنوب سيناء

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:35 ص
التدريب على الوحدات
التدريب على الوحدات المتنقلة
دعاء جابر
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بدأت بمنطقة توشكى بمدينة الطور، بمحافظة جنوب سيناء وحدة التدريب المتنقلة، التدريب على مهن الخياطة، والسباكة، والكهرباء، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

في إطار الـ14 وحدة تدريب متنقلة التي أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان في قرى ونجوع محافظات الجيزة، وبورسعيد، والبحر الأحمر، والغربية، والمنوفية، والشرقية، وبني سويف، ودمياط، والإسماعيلية، وجنوب سيناء.

وأوضح أشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة، أن راغبي التدريب سيتوجه إلى مقر الوحدة المتنقلة بمنطقة توشكى لتسجيل بياناتهم، وخصصت وزارة القوى العاملة، لينك خاص على موقعها يمكن من خلاله التسجيل في الدورات التدريبية تسهيلا على الشباب، ويجري خلاله تسجيل البيانات الشخصية، والعنوان والمؤهل الدراسي، والرقم القومي، واختيار المهنة التي يرغب المتدرب في التدريب عليها.

وأشار مدير المديرية إلى أنه سيجري التدريب على مهن التفصيل والخياطة لمدة شهر، بمعدل 150 ساعة للدورة الواحدة، ومهنتي السباكة والتركيبات الكهربائية لمدة أسبوعين، بمعدل 60 ساعة للدورة الواحدة، مع اشتراط أن يجيد المتدرب القراءة والكتابة، وألا يقل سنه عن 18 عامًا.

وأكد أن مختصون من وزارة القوى العاملة والمديرية سيقومون بإجراء اختبارات التوجيه المهني للراغبين قبل كل دورة تدريبية، وتوقيع الكشف الطبي على المتدربين، والتأمين على المتدربين ضد الإصابات، وفى نهاية كل دورة تدريبية سيحصل الثلاثة الأوائل على ماكينة خياطة لكل متدربة، وشنطة عدة في مهن السباكة والتركيبات الكهربائية.
«القوى العاملة»: بدء التدريب على الوحدات المتنقلة بجنوب سيناء
«القوى العاملة»: بدء التدريب على الوحدات المتنقلة بجنوب سيناء
«القوى العاملة»: بدء التدريب على الوحدات المتنقلة بجنوب سيناء
«القوى العاملة»: بدء التدريب على الوحدات المتنقلة بجنوب سيناء

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