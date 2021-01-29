ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال يناير

ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال يناير، كما هو معتاد موسميا على نحو ملحوظ.فقد أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل، اليوم الجمعة، في مدينة نورنبرج أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بواقع 193 ألف عاطل هذا الشهر، ليصل إجمالي عددهم إلى 2.901 مليون عاطل.وحسب البيانات، ارتفع معدل البطالة في ألمانيا بذلك بمقدار 0.4 نقطة مئوية، ليصل إلى 6.3%.