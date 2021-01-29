الإمارات والسودان تبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في اتصال هاتفي، مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.وتطرق الجانبان إلى مستجدات جائحة "كوفيد- 19" في البلدين وفي العالم، والجهود المبذولة للسيطرة عليها واحتواء آثارها، حسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وأكدا توافق الرؤى حول أهمية احتواء التوترات ووقف التصعيد في القارة الإفريقية وتعزيز سبل السلام والاستقرار فيها.وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات للحوار والحلول السياسية لمختلف القضايا في المنطقة، بما يصب في مصلحة السلام والتنمية لشعوبها وشعوب العالم.