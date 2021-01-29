الهند: الاقتصاد سيستغرق عامين ليعود لمستويات ما قبل كورونا

قالت الحكومة الهندية في تقرير قدمته للبرلمان، اليوم الجمعة، إن اقتصاد البلاد سيستغرق عامين للعودة إلى مستويات النمو التي كان يشهدها قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.وأضافت الحكومة الهندية "بشكل عام، الهند قطعت شوطا في طريق التعافي السريع لمستويات ما قبل الجائحة وما يتخطاها، مشيرة إلى أن حملة تحصين جماعي جارية بشكل جيد في البلاد.