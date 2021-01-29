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اقتصاد

«الاتصالات»: 5.35 مليون مستفيد من صرف معاشات البريد خلال سبتمبر

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:27 ص
جريدة الدستور
طارق عتمان
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كشف تقرير حديث لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال يناير الجاري، عن أن عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية علي مستوي الجمهورية بلغت نحو 1.529 مليون حوالة بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 1.748 مليون حوالة خلال نفس الفترة عام 2019 بمعدل تراجع سنوي بلغ 12.53% وبمعدل تراجع شهري 20.81% بعد ان سجل نحو 1.266 مليون حوالة خلال اغسطس السابق عليه.

وأكد التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن عدد مكاتب البريد سجل نحو 4009 مكاتب بنهاية سبتمبر مقارنة بنحو 3981 مكتبا عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 0.70% وشهري 0.30% مسجلا نحو 3997 مكتب في أغسطس السابق عليه.

وأضاف التقرير أن إجمالي السعة الدولية للإنترنت في مصر سجل نحو 2565.78 مليار نبضة في الثانية بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 1889.82 مليار نبضة في الثانية عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل سنوي نمو بلغ 35.77%.

وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد واحد سجل نحو 25.28 ألف نسمة بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 24.99 ألف نسمة عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي بلغ 1.16% وبتراجع شهري بنحو 0.15% بعد ان سجل نحو 25.33 ألف نسمة خلال أغسطس السابق عليه.

وقال التقرير إن عدد المستفيدين من المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد سجلت نحو 5.35 مليون مستفيد خلال سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 5.23 مليون مستفيد عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 2.29% وشهري نحو 60.66% بعد أن سجل خلال أغسطس نحو 3.33 مليون مستفيد فقط مرجعا السبب إلى صرف معاشات أغسطس في نهاية يوليو، وذلك نظرا لحلول عيد الاضحي المبارك.

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