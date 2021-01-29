محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير محور أحمد عرابي بشبرا الخيمة

عقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، اجتماعا تنسيقيا لمتابعة أعمال تطوير محور وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، والجاري تطويره من قبل المحافظة وبإشراف من الهيئة العامة للطرق والكباري، يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات، وربطها بشبكة الطرق القومية.حضر الاجتماع، المهندس مصطفى المصري، الاستشاري بمشروع تطوير محور وشارع أحمد عرابي التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني، وإيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة، السكرتير العام، واللواء مجدي العناني، رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والمهندسة منال زين العابدين، مدير التخطيط العمراني، والمهندس ياسر مرعي، مدير الإدارة الهندسية بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالقليوبية.وخلال الاجتماع وجه المحافظ بضرورة التنسيق التام في الأعمال المطلوبة لتطوير شارع ومحور أحمد عرابي، والتأكد من انتهاء نقل جميع المرافق وعمل محاضر انضمامية بين جميع شركات المرافق سواء كهرباء أو غاز، أو تليفونات أو مياه أو صرف صحي، او شبكات التحول الرقمي، حتى لا يتم إجراء أي أعمال حفر مرة أخرى، بعد انتهاء أعمال التطوير وفتح المحاور والصرف.كما كلف المحافظ بعمل أماكن انتظار للطريق في المناطق التي تسمح بذلك، مؤكدًا أنه سيتم تطوير الشارع بالكامل وربطه مع طريق شبرا بنها الحر، كما سيتم تغطية الترعة البولاقية التي تقع في بداية الطريق بموازاة الطريق الدائري، وسيجرى استغلال جزء منها في توسعة الطريق.وأوضح " الهجان"، أهمية تطوير محور أحمد عرابي، مشيرًا إلى أنه من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة والذي يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية اتجاه القاهرة "محور روض الفرج" حتى الطريق الدائرى وطريق بنها الحر شمالا بطول يصل حوالى 3 كم ٢ تقريبا، مشيرًا أن أعمال التطوير ستبدأ من أم بيومي حتى كوبرى 15 مايو بطول 5 كم٢ بتكلفة 60 مليون جنيه بمدة تنفيذ 5 أشهر كمرحلة أولى.و إنشاء طريق بالإتجاهين بعرض 3 حارات مرورية لكل إتجاه وتشمل أعمال التنفيذ جزيرة وسطي وأرصفة جانبية واعمال إنارة كاملة للشارع وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضاري، بالإضافة إلى تشجير الجزيرة الوسطى وزراعة النخيل بها لإضفاء لمسة جمالية على الشارع المحوري، مؤكدًا على مراعاة الكثافات المرورية وتفادي غلق الشارع أمام المارة لضمان سيولة الحركة، موضحا أنه سيتم التنفيذ على عدة قطاعات على التوالي، بحيث يتم فتح كل قطاع للمارة فور الإنتهاء منه وغلق القطاع التالى للتيسير على مستخدمى الطريق.وأضاف محافظ القليوبية، أنه على مدار الشهور الماضية تم التنسيق مع وزارة النقل متمثلة فى الهيئة العامة للطرق والكباري للبدء فى تطوير المحور، علاوة على أنه لم يشهد أي تطوير منذ عشرات السنين، الأمر الذى يؤدى إلى سيولة الحركة المرورية وتخفيف الضغط المرورى على الطريق الدائري للمتجه من طريق المرج إلى القاهرة ليسلك ذلك المحور مرورًا بمحور روض الفرج الى مناطق غرب القاهرة وما يليها.ووجه الأجهزة التنفيذية بإستمرار ومداومة أعمال رفع الإشغالات وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، والتنسيق مع كافة شركات المرافق لتذليل كافة المعوقات التى قد تواجه أعمال التطوير، والتعاون المستمر مع ممثلي الهيئة العامة للطرق والكبارى لإزالتها، مشيدًا بما قامت به الهيئة من البدء الفوري فى إنزال المعدات الخاصة بالتطوير تمهيدًا لبدء الأعمال.