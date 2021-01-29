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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

بالأرقام.. «الداخلية» توجه ضربات موجعة للمهربين ومخالفي قواعد المرور

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:24 ص
جريدة الدستور
مريم جبل- عمرو المزيدى
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حققت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، العديد من النتائج الإيجابية.

ونججت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، في ضبط 9 قضايا أبرزها «بضائع أجنبية الصنع، مستلزمات طبية»، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد 39 قضية أبرزها «مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي».

وتمكنت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية، في ضبط عدد 1433 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تفيذ عدد 179 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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