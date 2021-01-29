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الكرازة

في الذكرى الـ 160 لنياحته.. اهتمام البابا كيرلس الرابع بالتعليم

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:19 ص
البابا كيرلس الرابع
البابا كيرلس الرابع
مونيكا جرجس
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأحد المقبل، بمرور 160 عاما على رحيل البابا كيرلس أبوالإصلاح.

وأعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية القبطية الأرثوذكسية بالأنبا رويس، عن إقامتها احتفالًا بمناسبة مرور 160 عامًا على نياحة البابا كيرلس الرابع الملقب بـ "أبي الإصلاح"، وكذلك مرور 60 عامًا على افتتاح مبنى الإكليريكية بالأنبا رويس.

فيترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ احتفالات الكلية الإكليريكية بمرور 60 عاما على إنشائها و160 عاما على رحيل البابا كيرلس أبو الإصلاح.

وكان اهتمام المتنيح البابا كيرلس الرابع بالتعليم واضحًا منذ اللحظة الأولى لدخوله طريق الرهبنة ونراها في الإجراءات التي اتخذها في كل موقع مسؤولية ائتمن عليه، وفيما يلي نرصد أهم ملامح اهتمامه بالتعليم: فخلال رئاسته لدير القديس الأنبا أنطونيوس افتتح كُتَّابًا في بلدة بوش لتعليم الرهبان وأولاد البلدة.

وبعد رسامته مطرانًا عامًّا بذل قصارى جهده في سبيل تهذيب الشبان وتعليمهم، فأنشأ المدرسة القبطية الكبرى بالبطريركية.

وبعد توليه البطريركية سعى في تأسيس مدرسة إكليريكية لتعليم الكهنة، وافتتح مدرسة للبنين في حارة السقايين، واشترى مطبعة كبيرة لطباعة الكتب الكنسية، وأوفد مجموعة من الشباب للمطابع الأميرية لتعلم الطباعة، وأسس أول مدرسة للبنات في مصر على الإطلاق.

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