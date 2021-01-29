أفادت حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة اليوم الجمعة، أن سعر البيع الرسمي للخام العماني في مارس سيرتفع 4.79 دولار للبرميل، إلى 54.79 دولار للبرميل.سعر البيع الرسمي لشحنات مارس من الخام العماني هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام في الساعة 0830 بتوقيت جرينتش على مدى يناير لعقد شهر أقرب استحقاق.وتشير الحسابات إلى أن سعر البيع الرسمي لخام دبي، محددا بخصم 0.10 دولار للبرميل عن سعر الخام العماني، سيبلغ 54.69 دولار للبرميل في مارس.