روسيا تسجل 19 ألفا و238 إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا 19 ألفا و238 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى ثلاثة ملايين و813 ألفا و48 إصابة.وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم الجمعة، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 534 وفاة جديدة جراء الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 72 ألفا و185 شخصا.وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 2799 إصابة و63 حالة وفاة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ 2284 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1044 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وأوضح البيان أن 26 ألفا و204 أشخاص تعافوا من المرض وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى ثلاثة ملايين و255 ألفا و462 شخصا.