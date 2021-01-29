7937 إصابة جديدة بكورونا فى التشيك

أعلنت وزارة الصحة التشيكية تسجيل 7 آلاف و937 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وأضافت البيانات الصادرة عن الوزارة حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" أنه تم تسجيل 16 ألفًا و721 حالة وفاة بالبلاد متأثرة بإصابتها بكورونا منذ بداية الجائحة.وأشارت الوزارة إلى أن أعداد الإصابة اليومية تمثل زيادة بنحو 400 حالة عن التي سجلت في ذات اليوم الأسبوع الماضي.يذكر أن الحكومة التشيكية كانت قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن فرض إجراءات احترازية جديدة في محاولة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد.