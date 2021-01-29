أسقف منفلوط يترأس صلاة القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس

ترأس الأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط، صباح اليوم الجمعة، صلاة القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس بمنفلوط.واتخذت الكنيسة القبطية خلال إتمام صلوات القداس الإلهي كافه الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد، وترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات قداس عيد الغطاس المجيد بالكنائس المختلفة، في حين ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كعادته السنوي، واقتصر قداس عيد الغطاس على الكهنة والمرتلين فقط.