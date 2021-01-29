«مطبخ الخير».. مبادرة شبابية لمساعدة المحتاجين بدمياط

قرر شباب قرية الإبراهيمية القبلية، إحدى قرى مراكز كفر سعد بدمياط، أن يدشنوا مبادرة جديدة من نوعها وهي مبادرة المطبخ، والتى تقوم على تجميع السلع الغذائية بمختلف انواعها وتجهيز وجبات ساخنة، حيث تهدف المبادرة لمساعدة المحتاجين من أبناء القرية، وقام أهل الخير بالمساهمة بالمال والمواد الغذائية، ليتم تجهيزها في وجبات جاهزة للتوزيع.وبدأ شباب القرية في تجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية والطعام لتوزيعها على المحتاجين والأسر الأكثر احتياجا في القرية.وبدأ مطبخ الخير كما اطلق عليه الشباب في توزيع اول حصة وهي ٥٠٠ وجبة مطبوخة على الأهالي والفقراء خاصة مع تقلب حالة الطقس والشتاء القارص الذي تتعرض له مصر هذه الأيام.وقال عبد الحليم زكريا أحد المشاركين في المبادرة إن المبادرة شارك فيها عدد كبير من أبناء القرية والمبادرة بصورة واقعية هي مبادرة لتخفيف الحمل عن أهالينا حيث تستهدف طهي الوجبات وتجهيزها وتوزيعها على الأسر المحتاجة بصورة دورية.