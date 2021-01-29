1849 إصابة جديدة و48 وفاة بكورونا في الفلبين

سجلت الفلبين 1849 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 521 ألفا و413 حالة.وأفادت وزارة الصحة الفلبينية حسبما أوردته صحيفة "فلبين ستار" المحلية، اليوم الجمعة بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 48 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة منذ بداية الجائحة إلى 10 آلاف و600 حالة وفاة.وأضافت أن إجمالي المتعافين من الإصابة بالفيروس التاجي حتى الآن ارتفع إلى 475 ألفا و765 متعافيا بعد تسجيل 177 حالة شفاء جديدة.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الفلبين حاليا 35 ألفا و48 حالة.