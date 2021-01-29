رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«بحوث الصحراء»: وضع سيناريوهات لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:08 ص
مركز بحوث الصحراء
مركز بحوث الصحراء
عبدالناصرمحمد
طباعة
أكد الدكتور ياسر عبدالحكيم الأستاذ المساعد في مركز بحوث الصحراء ومستشار مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، أن أهم التحديات التي تواجه الزراعة هي الآثار السلبية للتغيرات المناخية، موضحا أنه تم وضع عدد من السيناريوهات للحد من مخاطرها والتأقلم مع الظاهرة.

وأضاف عبدالحكيم في تصريحات اليوم الجمعة، أن هذه السيناريوهات تشمل ضرورة وضع برامج تنموية زراعية تأخذ فى إعتبارها التغيرات المناخية المتوقعة وتفادي آثارها السلبية والتكيف معها من خلال استنباط الأصناف الجديدة ذات القدرة على تحمل الجفاف والملوحة ودرجة الحرارة والآفات المختلفة في المجال النباتي.

وأضاف أن السيناريوهات تشمل أيضا تربية السلالات المميزة من الإنتاج الحيواني والداجني ذات القدرة على تحمل الظروف الجديدة للتغيرات المناخية ووضع خطط تطوير وإنشاء المزارع السمكية مع الأخذ في الاعتبار قلة المياه المتاحة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

وأشار ياسر عبدالحكيم، إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الاقتصاديين والفنيين في علوم الأراضي والمياه والمناخ والجيولوجيا والجغرافيا وعلوم البحار والأرصاد الجوية والاستشعار عن بعد حتي يمكن بناء نماذج إحصائية ورياضية إقليمية للتنبؤ وتقدير الآثار والمخاطر المحتملة،مع التأكيد على ضرورة قياس البعدالاقتصادي للآثار المتوقعة من التغيرات المناخية حتي يمكن التكيف معها ومواجهتها.

موضوعات متعلقة

لوزنها الزائد.. طفلة تشنق نفسها فى الجيزة

الدليل على ملابسها.. تفاصيل محاولة اغتصاب فنانة داخل شقتها بالجيزة

اندلاع حريق هائل بمحيط محطة «مترو البحوث» بالدقي

حريق هائل بعقار بسوق التوفيقية

الصور

image description

«مطبخ الخير».. مبادرة شبابية لمساعدة المحتاجين بدمياط

image description

تصطحب طفلها للمباريات.. حكاية الحكم «سهام» في دوري المظاليم (صور)

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

حريق فى مصنع أقطان بالقليوبية.. والدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فريق «الصحة العالمية» يجتمع مع علماء صينيين فى ووهان

ألمانيا تحظر نشاط مصففي الشعر في الثكنات العسكرية

الصين صدّرت أكثر من 220 مليار كمامة في 2020

كيفية مشاهدة جميع حلقات مسلسل ضربة معلم

أيام زمان

الموت سبقه.. قصة دين لم يسدده فريد شوقي لـ نجيب الريحاني

عماد حمدي ونادية الجندي ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعدما أنتج لها أول أفلام البطولة

«مبحبش الاختلاط».. سر رفض محمد رشدي دخول الفنانين منزله

عباس حلمي الأول.. ثالث حكام أسرة محمد على أغتيل بقصره بسبب سوء معاملة المماليك

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

غدًا.. انطلاق الملتقى الثاني للشعراء اليونانيين والعرب

بيرسا كوموتسى: الثقافى اليونانى العربى دوره قائم على تعريف الثقافتين

«دهب الثقافة والفنون» مبادرة للنهوض بالمدينة بعد كورونا

«عواض»: قوافل ثقافية تجوب المحافظات لنشر المعرفة ورفع الوعى