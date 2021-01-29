«بحوث الصحراء»: وضع سيناريوهات لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية

أكد الدكتور ياسر عبدالحكيم الأستاذ المساعد في مركز بحوث الصحراء ومستشار مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، أن أهم التحديات التي تواجه الزراعة هي الآثار السلبية للتغيرات المناخية، موضحا أنه تم وضع عدد من السيناريوهات للحد من مخاطرها والتأقلم مع الظاهرة.وأضاف عبدالحكيم في تصريحات اليوم الجمعة، أن هذه السيناريوهات تشمل ضرورة وضع برامج تنموية زراعية تأخذ فى إعتبارها التغيرات المناخية المتوقعة وتفادي آثارها السلبية والتكيف معها من خلال استنباط الأصناف الجديدة ذات القدرة على تحمل الجفاف والملوحة ودرجة الحرارة والآفات المختلفة في المجال النباتي.وأضاف أن السيناريوهات تشمل أيضا تربية السلالات المميزة من الإنتاج الحيواني والداجني ذات القدرة على تحمل الظروف الجديدة للتغيرات المناخية ووضع خطط تطوير وإنشاء المزارع السمكية مع الأخذ في الاعتبار قلة المياه المتاحة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.وأشار ياسر عبدالحكيم، إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الاقتصاديين والفنيين في علوم الأراضي والمياه والمناخ والجيولوجيا والجغرافيا وعلوم البحار والأرصاد الجوية والاستشعار عن بعد حتي يمكن بناء نماذج إحصائية ورياضية إقليمية للتنبؤ وتقدير الآثار والمخاطر المحتملة،مع التأكيد على ضرورة قياس البعدالاقتصادي للآثار المتوقعة من التغيرات المناخية حتي يمكن التكيف معها ومواجهتها.