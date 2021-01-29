رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بروكينجز» للأبحاث يشيد بأداء الحكومة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:08 ص
معهد بروكينجز
معهد بروكينجز
هدير سند
طباعة
نشر معهد "بروكينجز" الدولي للأبحاث، ومقره واشنطن، تقريرا أشاد فيه بأداء الحكومة المصرية في التعامل مع جائحة فيروس كورونا واستجابتها السريعة للأزمة، وأكد إنه لا يزال إجمالي الإصابات والوفيات في مصر جراء الوباء أقل من مثيله في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الجاري في البلاد وبرامج الدعم الاقتصادي المختلفة أدت إلى تسهيل الإنفاق الحكومي على استجابة القطاع الصحي للوباء.

وذكر التقرير، المنشور أمس الخميس على الموقع الرسمي للمعهد، ضمن سلسلة تقارير لتقييم الاستجابة السياسية والمؤسسية لحكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لجائحة كوفيد-19، أن مصر نجحت في تطبيق إجراءات وتدابير حازمة وسريعة للسيطرة على انتشار الوباء بدءًا من مارس 2020، مضيفا أنه كان هناك تنسيق بين مؤسسات الدولة تحت إشراف مستمر من وزارة الصحة، لدعم استجابة الحكومة للأزمة.

ولفت التقرير، إلى أن وزارة الصحة والسكان لعبت دورًا رئيسيًا في الإشراف على الاستجابة الصحية المستمرة للحكومة، وإصدار موجزات يومية حول إجمالي الحالات المؤكدة، وعدد حالات الشفاء، ومعدلات الوفيات في جميع أنحاء البلاد، كما تم حشد المنظمات الحكومية الأخرى، بما في ذلك القوات المسلحة ومؤسسات الدولة المختلفة، لتعزير استجابة الحكومة للوباء.

واضاف "بروكينجز" أن الحكومة أطلقت خطًا ساخنًا على مدار 24 ساعة وتطبيقًا للهواتف الذكية لتمكين الوصول العام إلى الموارد والمعلومات حول "كوفيد-19"، فضلا عن البوابة الالكترونية التي أطلقتها الحكومة منذ بداية الأزمة من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، لنشر المعلومات المتعلقة بالوباء للجمهور من خلال القنوات الإعلامية المختلفة.

وتابع التقرير: "كما تم توسيع سعة وكفاءة اجراء الاختبارات الخاصة بكورونا، وذلك في الأشهر الأولى من تفشي المرض، ليشمل 57 مختبرا في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى الوحدات والخدمات المتنقلة التي نشرتها الحكومة لزيادة الاختبارات، وهو ما وصفه المعهد بـ"التحدي" الذي تمكنت مصر من التغلب عليه في بداية انتشار الوباء.

كما أشاد التقرير بإطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منصة لتتبع السياسات الخاصة بأزمة كورونا عبر الإنترنت، ما يزيد من التفاعل بشأن تفاصيل إجراءات مكافحة الوباء، والتي بلغت حتى الآن 432 إجراءً نفذته 77 جهة حكومية في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من وصول حالات الإصابة بكورونا إلى ذروتها في منتصف يونيو الماضي، تشير البيانات التي أبلغت عنها وزارة الصحة إلى انخفاض كبير في الحالات اليومية في فترة الشهرين التي تلت إعلان الحكومة أنها ستخفف القيود بشكل كبير وتضع خططًا للتعايش مع الفيروس لتقليل التداعيات الاقتصادية، مشيرا إلى إنه لأول مرة منذ 24 أبريل، سجلت مصر عددًا يوميًا من الحالات أقل من 200.

وواصل معهد "بروكينجز" إشادته بالأداء الحكومي لمصر في استجابته للوباء، مؤكدا أن النظرة المستقبلية لمصر قد تحسنت بشكل ملحوظ مقارنة بأرقام الحالات اليومية المسجلة خلال الصيف، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى موجة ثانية مع زيادة طفيفة في الحالات اليومية بدأت في نوفمبر وتسارعت إلى ذروة في أوائل يناير، لافتا إلى إنه تم وضع خطة صارمة لمكافحة الموجة الثانية من الإصابات.

واختتم المعهد البحثي تقريره بالإشارة إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الجاري في مصر ساهم في تسهيل تسريع الإنفاق الحكومي على استجابة قطاع الصحة، فضلًا عن تدابير وبرامج الدعم الاقتصادي المختلفة التي تم وضعها منذ بداية الوباء، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى تعديل توقعاته الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسنة المالية 2020 في مصر من 2.0% إلى 3.55%، وهذه النسبة هي أعلى من جميع اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ومن بين البلدان القليلة على مستوى العالم التي تتمتع بمعدل نمو إيجابي.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

زوج «عنتيلة المحلة»: عثرت على فيديوهات إباحية لها بـ«الصدفة»

اندلاع حريق هائل بمحيط محطة «مترو البحوث» بالدقي

الصور

image description

«مطبخ الخير».. مبادرة شبابية لمساعدة المحتاجين بدمياط

image description

تصطحب طفلها للمباريات.. حكاية الحكم «سهام» في دوري المظاليم (صور)

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

حريق فى مصنع أقطان بالقليوبية.. والدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فريق «الصحة العالمية» يجتمع مع علماء صينيين فى ووهان

ألمانيا تحظر نشاط مصففي الشعر في الثكنات العسكرية

الصين صدّرت أكثر من 220 مليار كمامة في 2020

كيفية مشاهدة جميع حلقات مسلسل ضربة معلم

أيام زمان

الموت سبقه.. قصة دين لم يسدده فريد شوقي لـ نجيب الريحاني

عماد حمدي ونادية الجندي ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعدما أنتج لها أول أفلام البطولة

«مبحبش الاختلاط».. سر رفض محمد رشدي دخول الفنانين منزله

عباس حلمي الأول.. ثالث حكام أسرة محمد على أغتيل بقصره بسبب سوء معاملة المماليك

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

غدًا.. انطلاق الملتقى الثاني للشعراء اليونانيين والعرب

بيرسا كوموتسى: الثقافى اليونانى العربى دوره قائم على تعريف الثقافتين

«دهب الثقافة والفنون» مبادرة للنهوض بالمدينة بعد كورونا

«عواض»: قوافل ثقافية تجوب المحافظات لنشر المعرفة ورفع الوعى