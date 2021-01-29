«بروكينجز» للأبحاث يشيد بأداء الحكومة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا

نشر معهد "بروكينجز" الدولي للأبحاث، ومقره واشنطن، تقريرا أشاد فيه بأداء الحكومة المصرية في التعامل مع جائحة فيروس كورونا واستجابتها السريعة للأزمة، وأكد إنه لا يزال إجمالي الإصابات والوفيات في مصر جراء الوباء أقل من مثيله في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الجاري في البلاد وبرامج الدعم الاقتصادي المختلفة أدت إلى تسهيل الإنفاق الحكومي على استجابة القطاع الصحي للوباء.وذكر التقرير، المنشور أمس الخميس على الموقع الرسمي للمعهد، ضمن سلسلة تقارير لتقييم الاستجابة السياسية والمؤسسية لحكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لجائحة كوفيد-19، أن مصر نجحت في تطبيق إجراءات وتدابير حازمة وسريعة للسيطرة على انتشار الوباء بدءًا من مارس 2020، مضيفا أنه كان هناك تنسيق بين مؤسسات الدولة تحت إشراف مستمر من وزارة الصحة، لدعم استجابة الحكومة للأزمة.ولفت التقرير، إلى أن وزارة الصحة والسكان لعبت دورًا رئيسيًا في الإشراف على الاستجابة الصحية المستمرة للحكومة، وإصدار موجزات يومية حول إجمالي الحالات المؤكدة، وعدد حالات الشفاء، ومعدلات الوفيات في جميع أنحاء البلاد، كما تم حشد المنظمات الحكومية الأخرى، بما في ذلك القوات المسلحة ومؤسسات الدولة المختلفة، لتعزير استجابة الحكومة للوباء.واضاف "بروكينجز" أن الحكومة أطلقت خطًا ساخنًا على مدار 24 ساعة وتطبيقًا للهواتف الذكية لتمكين الوصول العام إلى الموارد والمعلومات حول "كوفيد-19"، فضلا عن البوابة الالكترونية التي أطلقتها الحكومة منذ بداية الأزمة من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، لنشر المعلومات المتعلقة بالوباء للجمهور من خلال القنوات الإعلامية المختلفة.وتابع التقرير: "كما تم توسيع سعة وكفاءة اجراء الاختبارات الخاصة بكورونا، وذلك في الأشهر الأولى من تفشي المرض، ليشمل 57 مختبرا في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى الوحدات والخدمات المتنقلة التي نشرتها الحكومة لزيادة الاختبارات، وهو ما وصفه المعهد بـ"التحدي" الذي تمكنت مصر من التغلب عليه في بداية انتشار الوباء.كما أشاد التقرير بإطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منصة لتتبع السياسات الخاصة بأزمة كورونا عبر الإنترنت، ما يزيد من التفاعل بشأن تفاصيل إجراءات مكافحة الوباء، والتي بلغت حتى الآن 432 إجراءً نفذته 77 جهة حكومية في مختلف أنحاء البلاد.وأوضح التقرير أنه على الرغم من وصول حالات الإصابة بكورونا إلى ذروتها في منتصف يونيو الماضي، تشير البيانات التي أبلغت عنها وزارة الصحة إلى انخفاض كبير في الحالات اليومية في فترة الشهرين التي تلت إعلان الحكومة أنها ستخفف القيود بشكل كبير وتضع خططًا للتعايش مع الفيروس لتقليل التداعيات الاقتصادية، مشيرا إلى إنه لأول مرة منذ 24 أبريل، سجلت مصر عددًا يوميًا من الحالات أقل من 200.وواصل معهد "بروكينجز" إشادته بالأداء الحكومي لمصر في استجابته للوباء، مؤكدا أن النظرة المستقبلية لمصر قد تحسنت بشكل ملحوظ مقارنة بأرقام الحالات اليومية المسجلة خلال الصيف، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى موجة ثانية مع زيادة طفيفة في الحالات اليومية بدأت في نوفمبر وتسارعت إلى ذروة في أوائل يناير، لافتا إلى إنه تم وضع خطة صارمة لمكافحة الموجة الثانية من الإصابات.واختتم المعهد البحثي تقريره بالإشارة إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الجاري في مصر ساهم في تسهيل تسريع الإنفاق الحكومي على استجابة قطاع الصحة، فضلًا عن تدابير وبرامج الدعم الاقتصادي المختلفة التي تم وضعها منذ بداية الوباء، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى تعديل توقعاته الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسنة المالية 2020 في مصر من 2.0% إلى 3.55%، وهذه النسبة هي أعلى من جميع اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ومن بين البلدان القليلة على مستوى العالم التي تتمتع بمعدل نمو إيجابي.