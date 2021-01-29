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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

إنفوجراف

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:21 ص
جريدة الدستور
مروة عنبر
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كان للعرب والمسلمين نصيب كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، باختياره مجموعة من الشباب من أصول عربية وإسلامية أسند إليهم مهام في مواقع مختلفة بإدارته، وترصد "الدستور" من خلال التقرير التالي أبرز الأسماء العربية في إدارة بايدن.

- ماهر بيطار
مدير الاستخبارات بمجلس الأمن، من أصل فلسطيني، شغل منصب المستشار العام للديمقراطيين بلجنة الاستخبارات في مجلس النواب منذ عام 2017.

- ريما دودين
نائب مدير مكتب الشئون التشريعية، من أصول فلسطينية وكان والدها يحملان الجنسية الأردنية، قبل أن يهاجرا إلى الولايات المتحدة.

- دانا شباط
أصبحت مستشارة أولى للشئون التشريعية، وهي من أصول أردنية، عملت كمنسقة استراتيجية للشئون التشريعية خلال الفترة الانتقالية لبايدن.

- صايمة محسن
أول مسلمة تتقلد منصب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من ميشيجان، ولدت في باكستان، وعملت مدعيًا فيدراليا منذ عقود، ومنذ عام 2002 عملت في مكتب المدعي العام.
عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)
عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

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