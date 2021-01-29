عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

- ماهر بيطار

- ريما دودين

- دانا شباط

- صايمة محسن

كان للعرب والمسلمين نصيب كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، باختياره مجموعة من الشباب من أصول عربية وإسلامية أسند إليهم مهام في مواقع مختلفة بإدارته، وترصد "الدستور" من خلال التقرير التالي أبرز الأسماء العربية في إدارة بايدن.مدير الاستخبارات بمجلس الأمن، من أصل فلسطيني، شغل منصب المستشار العام للديمقراطيين بلجنة الاستخبارات في مجلس النواب منذ عام 2017.نائب مدير مكتب الشئون التشريعية، من أصول فلسطينية وكان والدها يحملان الجنسية الأردنية، قبل أن يهاجرا إلى الولايات المتحدة.أصبحت مستشارة أولى للشئون التشريعية، وهي من أصول أردنية، عملت كمنسقة استراتيجية للشئون التشريعية خلال الفترة الانتقالية لبايدن.أول مسلمة تتقلد منصب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من ميشيجان، ولدت في باكستان، وعملت مدعيًا فيدراليا منذ عقود، ومنذ عام 2002 عملت في مكتب المدعي العام.