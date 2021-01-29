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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

560 إصابة جديدة و29 وفاة بكورونا فى بلغاريا

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:18 ص
جريدة الدستور
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أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، عن تسجيل 560 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 217 ألفًا و574 شخصًا.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية في بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية 29 وفاة جراء الإصابة بالفيروس لتصل حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 8973 وفاة.

وأضافت الوزارة، أن 1303 أشخاص تماثلوا للشفاء خلال الفترة نفسها.

ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليًا 25 ألفًا و676 شخصًا منهم 2877 مريضًا بالفيروس يحتاجون إلى تلقي العلاج داخل المستشفيات، من بينهم 257 في وحدات العناية المركزة.

جدير بالذكر أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تلقى 4719 شخصًا لقاح ضد كورونا، ليرتفع إجمالي الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في بلغاريا حتى الآن 37 ألفًا و636 شخصًا.

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