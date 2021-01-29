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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

364 % نمو بمؤشر قطاع الاتصالات في البورصة خلال سبتمبر

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:06 ص
جريدة الدستور
اكرم عمران - طارق عتمان
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كشف تقرير حديث لمؤشرات قطاع الاتصالات، الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال يناير الجاري، عن أن مؤشر قطاع الاتصالات في البورصة المصرية سجل نحو 1276 نقطة خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 912 نقطة عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي بلغ نسبته 364% وبتراجع شهري بنحو 5 % عن شهر أغسطس السابق عليه بعد ان سجل خلاله 1281 نقطة.

وأكد التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه أن مؤشر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، يشمل خمس شركات، هي: راية لخدمات الاتصالات، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية، والمصرية للأقمار الصناعية " نايل سات"، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والشركة المصرية للاتصالات.

كانت البورصة المصرية قد أنهت تداولات الأسبوع الماضي في ختام التعاملات بارتفاع، بدعم من عمليات شراء من قبل بعض المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 5.2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 695.442 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيس للسوق «إى جى إكس 30» بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 11578 نقطة، وصعد مؤشر «إي جى إكس 50» بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2377 نقطة، وقفز مؤشر «إي جي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 14163 نقطة، وزاد مؤشر «إي جي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 4465 نقطة.

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