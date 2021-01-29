3 مصابين في انقلاب دراجة نارية بالإسماعيلية

أصيب ٣ أشخاص في انقلاب دراجة نارية مجهولة، أمام نقطة الشهداء بمحافظة الإسماعيلية.تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد إصابة كلا من عبد الحميد خضر شحات ٣٥ عاما، بكدمات وسحجات بالجسم، محمود السيد محمد ١٨ عاما، اشتباه كسر بالقدم اليمني، إمام السيد أحمد ٦٥ عاما، جرح ٣ سم بالوجه وكسر بالقدم اليمني.من جهته وجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، بالدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الصدر، لتلقي العلاج اللازم، تم تحرير محضر بالواقعة.