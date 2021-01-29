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محافظات

جامعة الفيوم تتأهب لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:01 ص
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
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أعلن أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، آخر استعدادات كليات الجامعة المختلفة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث تم التأكيد على الانتهاء من إعداد جداول الامتحانات العملية والنظرية، وجداول المراقبين، وجداول اللجان الامتحانية بكافة الكليات ليتم إعلانها خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير كحد أقصى.

وأشار «شديد»، إلى أنه تم التأكيد على مراعاة التباعد داخل لجان الامتحان واتباع كافة الإجراءات الاحترازية قبل وأثناء وبعد الامتحان، مع التأكيد على إجراء الامتحانات بكافة الكليات عقب العودة مباشرة من إجازة منتصف العام اعتبارا من 20 فبراير، وبنفس الآلية التي كان مقررا إجراء الامتحانات بها قبل فترة تعليق الدراسة.

وأضاف أنه تم التأكيد على الانتهاء من العملية الامتحانية خلال ثلاثة أسابيع كحد أقصى، وأيضا التأكيد على سرعة الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية وإعلان النتائج في أسرع وقت ممكن؛ لسرعة بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.


ونوه بأنه تم التأكيد على التعقيم والتطهير المستمر لكافة المدرجات والقاعات وغرف الكنترول بشكل يومي وعقب كل فترة امتحانية، مع عدم السماح لأي شخص أن يشارك في العملية الامتحانية دون ارتداء الكمامة، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء نقل وتداول الأوراق الامتحانية.

وأوضح أنه تم أيضًا التأكيد على ضرورة توافر طبيب وهيئة تمريض بكل مقر امتحانات، إضافة إلى توافر غرفة خاصة احتياطية بكل مقر امتحانات يمكن استخدامها في حالة شعور أى طالب أثناء الامتحانات بأية أعراض، مع تخصيص سيارة إسعاف مجهزة من قبل المستشفيات الجامعية طوال اليوم، وخلال كافة أيام الامتحانات.

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