الانتهاء من تنسيق الموقع العام بمنطقة الإسكان الاجتماعي في الشروق

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية الشروق، الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام شاملة شبكة المرافق والطرق بمنطقة الإسكان الاجتماعي، محور الأراضي بالمدينة.وأوضح «الغيطي»، في بيان اليوم الجمعة، أن الأعمال شملت استكمال القطاع التصميمى للمنطقة بعمل الجزيرة الوسطى والأرصفة الجانبية لقطع الأراضي وتنسيق موقع المناطق الخضراء، بجانب استكمال شبكة المياه وتطهير شبكة الصرف، واستكمال تركيب أغطية المطابق وضبط مناسيبها وتنفيذ بلاعات المطر وحنفيات الحريق.وأشار إلى أنه تم تنفيذ شبكة إنارة عامة تغطي المنطقة بإجمالي 160 عامودًا، وشبكة تليفونات بنظام «FTTH» كأحدث نظام يقدم خدمة الإنترنت فائق السرعة،وقال: تم الانتهاء من تنفيذ أعمال طبقة الأسفلت الرابطة للمنطقة بمسطح حوالي 75 ألف متر، مؤكدًا استمرار العمل بالمشروعات المختلفة التى تحقق سبل الراحة لسكان مدينة الشروق.