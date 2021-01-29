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مصر

9 قرارات وإجراءات نفذتها «اقتصادية قناة السويس» خلال 2020

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:21 ص
جريدة الدستور
عمرو خان
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أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حزمة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها خلال عام جائحة كوفيد-19- 2020، والتي تمثلت فيما يلي:

1- إصدار الدليل الجمركي الخاص للمنطقة

أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس القرار رقم 76 لسنة 2020 بشأن قواعد وإجراءات النظام الجمركي الخاص بها، وذلك في إطار قيام المنطقة بالعمل على تحسين مناخ الأعمال بشكل أفضل من خلال استكمال الأطر التشريعية والنظم والقوانين مما يساعد على تهيئة مناخ الاستثمار وإضفاء مزيد من الشفافية في إجراءات العمل ويلبي رغبات المستثمرين العاملين بالمنطقة لتكون جاذبة للاستثمار المباشر وتحقيق ماتنشده الهيئة من استثمارات متنوعة وجديدة.

و يعطي الدليل الجمركي كثيرًا من المميزات للمستثمرين والتي تتمثل في تخفيض التكاليف الإنتاجية وزيادة الحوافز عند زيادة المكون الأجنبي، وتبسيط وتيسير إجراءات الإفراج والنسق الإلكتروني للمستندات، وتيسير التداول بين مشروعات المنطقة لخلق مجتمع صناعي متكامل،وتيسير تصدير منتجات مشروعات المنطقة للسوق المحلي.

2-تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية

أصدر رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2021 بتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية للمنطقة، والذي يمنح تيسيرات وحوافز مالية جديدة للمستثمرين ستشكل مرحلة جديدة من مراحل تعامل المستثمرين مع المنطقة الاقتصادية بحكم كونها بيئة جاذبة تمتلك كل مميزات الاستثمار.

وجاءت أبرز التعديلات التي تضمنتها اللائحة في النفاذ للسوق المحلي حيث يكون الاستيراد من المناطق الاقتصادية إلى داخل البلاد طبقًا للقواعد العامة للاستيراد، على أن يتم تحديد السلع الجائز استيرادها واشتراطات هذا الاستيراد، ومعاملة المنتجات المصنعة بالمنطقة معاملة المنتج الوطني.

كما شملت الحوافز سداد الهيئة الاقتصادية جزء من تكلفة التدريب الفني للعمالة المصرية وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة وبشروط محددة تمنح بشكل عام وعادل دون تمييز بين المشروعات المماثلة.

3- تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي بالموانئ

وقعت المنطقة الاقتصادية مع وزارة المالية،وزارة الاتصالات، ووزارة النقل بروتوكول تعاون بشأن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ، وتضمنت محاور الاتفاق على تنفيذ الأعمال بالموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منها:

- توفير أماكن لموظفي الجهات الفاحصة بالساحات داخل الموانئ.

- توفير شبكات المعلومات الداخلية بمواقع ساحات الفحص.

- ربط موقع ساحات الفحص ومركز البيانات الرئيسي بالميناء من خلال كابلات الربط الداخلي الفايبر، وذلك لتحقيق الربط بين مصلحة الجمارك ومركز بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء بنفس الميناء.

- تفعيل لجان الفحص المشترك والمنافذ الجمركية لتسهيل إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع.

4- إصدار لائحة الموارد البشرية

أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لائحة الموارد البشرية الخاصة بالعاملين بها، بموجب قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة رقم 175 لسنة 2020، والتي تتضمن تنظيم الشئون الداخلية للعاملين بالمنطقة والأحكام الوظيفية والأجور ونظم الجزاءات والإجازات والترقيات والإعارات والندب.

5- إصدار لائحة المشتريات والتعاقدات

أصدرت المنطقة الاقتصادية لائحة المشتريات بموجب قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة رقم 176 لسنة 2020، بشأن تنظيم المشتريات والعقود مع المنطقة والسلطات المالية، التي تحكمها واللوائح التنظيمية والإدارية بداخل المنطقة.

6 - تدشين موقع إلكتروني جديد

دشنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقعًا الكترونيًا جديدًا للعمل على تنفيذ رؤيتها وتوصيل رسالتها ارتباطًا بخطة المنطقة لتطوير خدماتها المقدمة للجمهور، وتحويلها إلى خدمات إلكترونية بشكل كامل بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بعمليات الاستثمار، وذلك في إطار اتجاه الدولة نحو تطبيق تقنيات التحول الرقمي، والانتقال بالخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية إلى نموذج عمل مبتكر يعتمد على التقنيات الرقمية.

يعمل هذا الموقع على التعريف بالمنطقة داخليًا وخارجيًا بما يتناسب مع خطة العمل الجديدة من جذب مزيد من الاستثمارات، وخلق فرص جديدة وسيتضمن الموقع عددًا من الخدمات التي ستسهل على المستثمرين وستوفر كثيرًا من الوقت والجهد وستعمل على تحسين كفاءة العمل والتشغيل، وتساعد على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين.

7 - إصدار الهيئة للشعار والهوية التجارية الجديدة

تعبر الهوية البصرية للهيئة وتلعب دورًا حيويًا لدى جمهور المنطقة الاقتصادية، وإطار العمل الذي تهدف إليه الهيئة في مرحلتها الحالية، ليساعد على التعريف بالمنطقة داخليًا وخارجيًا بما يتناسب مع خطة العمل الجديدة.

8- خدمات الشباك الواحد

- بدء ميكنة مكتب الشهر والتوثيق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

- قيد 35 شركة.

- إصدار 106 رخصة بناء.

- إصدار 18 تصريح عمل للأجانب.

9- التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية

- انضمام الهيئة الاقتصادية لمنظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية AEZO، وهيتعد خطوة جديدة تهدف إلى زيادة أواصر التعاون مع المنظمات والجهات المحلية والدولية، وكذلك الاستفادة بالدعم والمساعدة في تنمية المشروعات بالمناطق الاقتصادية الإفريقية.

-التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع للدعم الفني والذي يركز في مرحلته الأولى، على مراجعة وتقييم ستة مجالات ذات أولوية تتعلق بأطر الإدارة والحوكمة.

- تفعيل التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لرفع كفاءة وتقديم الدعم الفنى لمنفذ الشباك الواحد بهدف تحسين ورفع المستوى.

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