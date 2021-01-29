رياح شديدة تضرب سواحل دمياط وتعطل حركة الصيد

شهدت مدينة دمياط، صباح اليوم الجمعة، موجة من الرياح الشديدة، تسببت في تعطيل حركة الصيد نسبيًا بالمحافظة.يذكر أن دمياط شهدت فجر اليوم الجمعة، هطول أمطار بشكل متقطع، تسببت في غرق الشوارع والميادين، كما تسببت في تعطل حركة السير المروري نسبيا على الطريق الواصل بين مدينتي دمياط ودمياط الجديدة.