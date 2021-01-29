جهاز مدينة أكتوبر ينفذ حملة مكبرة لضبط المخالفات وإزالة التعديات

أعلن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، تنفيذ حملة مكبرة على المخالفات والتعديات بعدة مناطق شملت الأحياء (10 - 12 - 2 - 7)، ومنطقة الحصرى، والمنطقة الصناعية الثالثة، وذلك بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز وبالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق بالمدينة.وفي بيان لوزارة الإسكان، قال رئيس الجهاز، إن الحملة أسفرت عن إزالة جميع التعديات والإشغالات بتلك الأحياء والمناطق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، واستمرار المتابعة والرصد لمنع عودة المخالفين.وأكد الشربينى، استمرار الحملات المفاجئة لرفع كافة أوجه المخالفات والاشغالات وإظهار المدينة بالشكل الحضاري اللائق بها، وأنه لا تهاون مع المخالفين تنفيذا للقانون، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.