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مصر

بدء فحص مُستندات الحاجزين بالمرحلة الأولى من مبادرة «سكن لكل المصريين»

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:52 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قرر بدء إجراءات فحص وفرز مُستندات المواطنين الحاجزين ضمن إعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين (1)» لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، والتي سبق فتح باب الحجز بها من يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر حتى يوم الخميس 31 ديسمبر 2020.

وقال «الجزار»، في بيان اليوم الجمعة، إن الفحص والفرز المبدئي للمُستندات والبيانات المُسجلة بواسطة المواطنين الحاجزين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، لتحديد المُنطبق عليهم الشروط، وغير المُنطبق عليهم الشروط، وفقًا للضوابط المُعلن عنها سابقًا، والتأكد من استيفاء جميع المُستندات المطلوبة بكراسة الشروط، مشيرًا إلى أن حجم الطلب والإقبال على الحجز بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين (1)» قد فاق التوقعات، حيث زاد عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز عن 312 ألف مواطن، وأن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقبول كل من تنطبق عليهم الشروط.

فيما أوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للفحص والفرز المبدئي للمُستندات والبيانات المُسجلة بواسطة المواطنين الحاجزين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق فور الانتهاء منها، وسيتم فتح باب التظلمات أمام المواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط كفرصة ثانية لهم لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة، لتعديل موقفهم من غیر المُنطبق إلى المُنطبق.

وأشارت «عبدالحميد»، إلى أنه سيتم إرسال رسائل نصية لجميع المواطنين الحاجزين الذين سيتم فرز طلباتهم - ممن قاموا بسداد مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وقاموا بتسجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق - تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانب المواطنين سواء المُنطبق عليهم الشروط أو غير المُنطبق عليهم الشروط.

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق، عدم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط علیهم وقت التقديم، والخاصة بالعملاء المتقدمين بشهادات دخل متجاوزة للحد الأقصى والأدنى للدخل، وكذلك للسن، والمُعلن عنهما سابقًا بكراسات الشروط، مع إمكانية استيفاء المستندات أو البيانات غير المُكتملة خلال تلك الفترة أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات، أما المواطنون المُنطبق عليهم الشروط، فسيتم تمكينهم من سداد الدفعات ربع السنوية المُستحقة عليهم طبقًا للمنصوص عليه بكراسة الشروط بواقع 12 دفعة ربع سنوية، خلال مدة التنفيذ وقدرها 3 سنوات حيث يبدأ سداد الدفعة الأولى في 1 أبريل 2021.

وطالبت جميع المواطنين الحاجزين بالإعلان، والذين تعذر عليهم تقديم ورفع أي من المُستندات المطلوبة قبل غلق باب الحجز عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، ضرورة تجهیز تلك المُستندات استعدادًا لتقديمها أثناء فترة فتح باب التظلم، نظرًا لأن باب التظلمات سيُتاح خلال فترة زمنية مُحددة، موضحة أنه على من يرغب في مزيد من التفاصيل أو أي تساؤل أو استفسار، الاتصال بالأرقام الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 - 5777 - 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.


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