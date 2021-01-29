بعد وفاته.. من هو محمد الصغير حما أحمد السقا؟

أصيب خبير التجميل محمد الصغير منذ مطلع شهر يناير بفيروس كورونا المستجد، إلا أن حالته تدهورت كثيرا قبل أن يتوفى في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.ويعتبر الصغير واحد من أشهر مصففي الشعر في عالمنا العربي، حيث عمل في هذا المجال منذ سنوات طويلة ومع نجوم الفن الكبار، وهو صديق مقرب لهم، وقد تزوج ابنته مها الفنان أحمد السقا، بعد صداقه كبيرة بين العائلاتين.ويجمع السقا علاقة حب كبيرة بحماه الصغير، وذلك حيثما تحدث عن ذلك كثيرا في البرامج التلفزيونية، مشيرا إلى أن الراحل وقف بجواره بشكل ملحوظ خلال أيام حياته واعتبره والد له، وهو الأمر الذي قابله بنفس القدر من الحب من قبل السقا الذي تواجد في اي محفل خاص بحماه.بدأ الصغير العمل في مهنة الكوافير فى سن الـ 12 عامًا، حيث سافر للخارج وتحديدا فرنسا وعمل بدون مرتب لعدم حصوله على أوراق، اعتمد على مبلغ ضئيل جدًا لمدة 19 شهرًا، ثم حصل على رخصة للعمل، اشتغل بمرتب لمدة 4 أشهر، ثم عاد القاهره وبدأت شهرته.وافتتح الصغير أول كوافير له فى هليوبوليس بشيراتون سنة 1980 وانفصل بعدها الصغير عن خاله وقام خلال رحلته العمليه وقام بتصفيف شعر الكثير من النجمات وكان أبرزهن صوفيا لورين، جيرى هول، وزوجة تونى بلير، ومع كلوديا شيفر. كما تعامل مع بيوت أزياء كبيرة.