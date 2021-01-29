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مصر

«اقتصادية قناة السويس» تطور 3 موانئ خلال 2020

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:50 ص
اقتصادية قناة السويس
اقتصادية قناة السويس
عمرو خان
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أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقرير الأداء الخاص بالعام ٢٠٢٠ (عام الجائحة) والذي حققت فيه بعض الإنجازات والمعدلات المرتفعة في الأعمال بالرغم من جائحة كورونا، حيث تم الانتهاء من بعض التعاقدات وتنفيذ أعمال البينة الأساسية وكذا تحقيق الموانئ التابعة معدلات مرتفعة في التداول.

منها ميناء الأدبية:
_ قامت شركات الصب السائل (قطاع خاص) بالانتهاء من إنشاء عدد (١٣) خزان زيوت بالميناء لزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء بنحو ( ٢٢٤٤٠ طن ) وذلك بتكلف استثمارية تقدربـــ٤٥ مليون جنيه.
_ جاري إنشاء عدد (١١) خزان صب سائل منهم (٢) خزان زيوت بإجمالي سعة تخزينية ١٢٠٠٠ طن بتكلفة استثمارية ٢٥ مليون جنيه وعدد (٩) خزانات كيماويات ٧٥٠٠ طن بتكلفة استثمارية ٢٥ مليون جنيه.
_ تفعيل منظومة الدفع الالكترونية لجميع التعاملات المالية بالميناء.

أداء ميناء الأدبية خلال 2020
_ استقبل ميناء الأدبية عدد ٤٤٢ سفينة وبلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة ٨ ملايين طن، وكان لبضائع الصب الجاف النصيب الأكبر، حيث مثلت نسبة ٥٠% من إجمالي البضائع المتداولة بحجم ٤ ملايين طن.
_ وقد احتلت البضائع العامة الترتيب الثاني في حجم التداول، حيث بلغت ٢،٥ مليون طن مثلت نسبة ٣١% من إجمالي البضائع المتداولة، بينما شكلت البضائع المحواة نسبة ٤٠%.
_ بلغ حجم تداول البضائع الصادرة نسبة ٥٤% وبلغ الوارد منها نسبة ٤٦% من إجمالي البضائع المتداولة، وتمثل هذه النسب السابقة الزيادة في أداء الميناء خلال عام الجائحة مقارنة بعام 2019.

ميناء غرب بورسعيد
_ التعاقد على إنشاء محطة صب سائل بطاقة تخزينية ٤٥ ألف م٣على مساحة ١٥،٦ ألف م٢. وبتكلفة استثمارية ٢٦٤ مليون جنيهوتحقيق طاقة تداول تصل إلى ١،٥ مليون طن سنويًا.
_ التعاقد مع الشركة المصرية للصوامع والتخزين لإنشاء محطة صب جاف بطاقة تخزينية ١٠٠ ألف طن على مساحة ١٥ ألف م٢ وبتكلفة استثمارية ٢٣٨ مليون جنيه، وتحقيق طاقة تداول تبلغ ١،٤ مليون طن سنويًا.

أداء ميناء غرب بورسعيد خلال 2020
_ شهد الميناء حركة تداول بلغت ٥٠٠،٦٢٤ ألف حاوية، واستقبال ٥٢٧ سفينة حاويات، ١١٥ سفنية بضائع عامة وعدد ٢٢ سفينة صب جاف، وبلغت حمولات سفن الحاويات ٤،١٦١ مليون طن، وبلغ تداول البضائع العامة ٣٨٤ ألف طن، كما بلغت حركة الشاحنات ٢٢٣،٤٩٣ ألف شاحنة.

ميناء العريش
تضمن عملية التطوير للحوضين الأول والثاني، حيث تتعاون فيها المنطقة الاقتصادية وهيئة قناة السويس والقوات المسلحة، ما بين إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول وأعمال مدنية للأسوار والبوابات الجديدة وطرق رئيسية وأعمال تكريك للممرالملاحي وحوض الميناء ودائرة الدوران وزيادة الغاطس أمام الأرصفة وكذلك استكمال بناء حاجز الأمواج الحالي وبناء حواجز جديدة.

_ الحوض الأول بإجمالي أرصفة بطول ١١٦٥ مترا وغاطس ١٢ مترا على مدار ٤ سنوات.
_ الحوض الثاني بإجمالي أرصفة بطول ١٤٤٠ مترا وغاطس ١٢ مترا على مدار ٤ سنوات أخرى.
ميناء الطور
_ رفع كفاءة المباني والمنشآت والبنية التحتية للميناء بنحو ٢٩،٤ مليون جنيه.

المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب
المياه
_ تم تنفيذ الأعمال المدنية ومأخذ المياه بنسبة ١٠٠% ومخطط توريد المهمات الالكتروميكانيكية للمرحلة الأولى بطاقة ٢٠٠ لترثانية،وتوفير التغذية الكهربائية لمأخذ المياه في يونيو ٢٠٢١.
الصرف
_ بلغت نسبة الأعمال المدنية لمحطة الصرف الصحي بطاقة ٣٥ ألف م٣يوم ٩٥% وتنتهي في يونيو ٢٠٢١.
الطرق
_ تم الإنتهاء من تجهيز ٣٢،٦ كم بنسبة تنفيذ ٨٥% متبقي الطبقة الأسفلتية، ثم الانتهاء من توصيل شبكات الاتصالات والغاز.

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