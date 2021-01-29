«اقتصادية قناة السويس» تتعاقد لتشغيل محطة رورو بـ 159 مليون دولار

أكدت هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تقرير أداء النطقة خلال عام جائحة كوفيد -19- 2020، أن ميناء شرق بورسعيد شهد عددا من التعاقدات وأخرى جاري التعاقد على إنشاءها، أبرزها:_ التعاقد مع التحالف العالمي «بولوريه تويوتا تسوشوإن واى كيه» لتشغيل محطة رورو (دحرجة السيارات) على رصيف بطول ٦٠٠م،ومساحة ٢٢٥ ألف م2 بتكلفة استثمارية 159 مليون دولار على مراحل المشروع وتوفير ٤٠٠ فرصة عمل.مشروعات جاري العمل عليها بميناء شرق بورسعيد_ جاري التعاقد على إنشاء محطة صب جاف نظيف على رصيف بطول ٥٠٠ م ومساحة ٢٥٠ ألف متر، وإنشاء منطقة لوجيستية، كما جاري التفاوض على إنشاء محطة حاويات على الرصيف بطول ١٥٠٠ م، وكذا التفاوض على توسعات لمحطة الحاويات الحالية.