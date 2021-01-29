تسجيل أول إصابة بكورونا في عاصمة فيتنام منذ 6 أشهر

أكدت وزارة الصحة في فيتنام اليوم الجمعة تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في هانوي، وذلك بعد مرور 6 أشهر على عدم رصد أي حالات إصابة بالعدوى في العاصمة.وسجلت فيتنام أمس الخميس أكبر زيادة في حالات الإصابة اليومية بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم فرض حجر صحي على مبني سكني في هانوي، وذلك على خلفية تأكيد مسؤولي وزارة الصحة إيجابية عينة أحد قاطني العقار.ووصل عدد حالات الإصابة بالفيروس خلال التفشي الأخير في فيتنام إلى 100، بينها 84 حالة في إقليم هاي دونج، و13 في مطار فان دون الدولي، وحالة واحدة في كل من أقاليم هانوي وهاي فونج وباك نينه.