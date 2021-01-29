إليسا تهنئ أحلام على ألبومها الجديد

هنأت الفنانة اللبنانية إليسا النجمة الخليجية أحلام على طرح ألبومها الجديد فدوة عيني، وذلك بعد طرح الألبوم مؤخرا.واعادت إليسا لتغريدة لأحلام حول الألبوم وعلقت عليها قائلة: "‏الف ألف مبروك حبيبتي، أنشالله يكسر الدنيا".من جانب آخر نفت احلام أن يكون صورتها المتداولة بالأصفر هي صوره بوستر ألبومها الغنائي الجديد، حيث كتبت عبر حسابها بموقع تويتر: "‏البوستر الرسمي للإعلانات فقط مش صورة البوستر ألف شكر لكم وعلى محبتكم".