إليسا تهنئ أحلام على ألبومها الجديد
الجمعة 29/يناير/2021 - 10:38 ص
محمد مجديطباعة
هنأت الفنانة اللبنانية إليسا النجمة الخليجية أحلام على طرح ألبومها الجديد فدوة عيني، وذلك بعد طرح الألبوم مؤخرا.
واعادت إليسا لتغريدة لأحلام حول الألبوم وعلقت عليها قائلة: "الف ألف مبروك حبيبتي، أنشالله يكسر الدنيا".
من جانب آخر نفت احلام أن يكون صورتها المتداولة بالأصفر هي صوره بوستر ألبومها الغنائي الجديد، حيث كتبت عبر حسابها بموقع تويتر: "البوستر الرسمي للإعلانات فقط مش صورة البوستر ألف شكر لكم وعلى محبتكم".
واعادت إليسا لتغريدة لأحلام حول الألبوم وعلقت عليها قائلة: "الف ألف مبروك حبيبتي، أنشالله يكسر الدنيا".
من جانب آخر نفت احلام أن يكون صورتها المتداولة بالأصفر هي صوره بوستر ألبومها الغنائي الجديد، حيث كتبت عبر حسابها بموقع تويتر: "البوستر الرسمي للإعلانات فقط مش صورة البوستر ألف شكر لكم وعلى محبتكم".
إليسا تهنئ أحلام على ألبومها الجديد
إليسا تهنئ أحلام على ألبومها الجديد