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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: لن ننشر بيانات إمدادات اللقاحات لأسباب أمنية

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:36 ص
إمدادات اللقاحات
إمدادات اللقاحات
عبير سليم
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قالت وزيرة السجون البريطانية لوسي فرايزر، اليوم الجمعة، إن بلادها لن تنشر بيانات إمدادات اللقاحات لأسباب أمنية.

وأكدت فريزر في حديث لشبكة "BBC"، عندما سئلت عن سبب عدم نشر الحكومة للبيانات، أن "الحكومة لا تخفي أي شيء على الإطلاق.. ما تقوم به هو لأسباب أمنية".

وأعلنت فريزر أن "حملة التطعيم في السجون في ويلز من المفترض أن تبدأ اليوم".

وأوضحت أن "تلقيح السجناء سيتم بما يتماشى مع الأولويات التي حددتها لجنة التطعيم".

وقالت وكالة "رويترز" أن نشر مثل هذه البيانات قد يؤدي إلى تكثيف الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وشركات الأدوية مثل AstraZeneca بشأن تأخر التسليم.

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