استقرار في أسعار الذهب اليوم الجمعة

شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار في الأسواق.وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلات علي المواطنين وضبط حركة الأسواق.وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب سجلت سعرًا يبدأ من ٨١٣ جنيهًا للعيار ٢١، وسجل عيار ١٨ نحو ٦٩٧ جنيهًا، وسجل سعر عيار ٢٤ نحو ٩٢٩ جنيهًا.وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن الجنيه الذهب سجل ٦٥٠٤ جنيهات، وسجلت الأوقية العالمية نحو ١٨٤٨ دولارًا.