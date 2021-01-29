الصين ترفض الاعتراف بجواز السفر البريطاني لسكان هونج كونج

قالت الصين اليوم الجمعة إنها لن تعترف بجواز السفر البريطاني لسكان هونج كونج كوثيقة سفر صالحة أو وثيقة لتحديد الهوية ابتداء من 31 يناير.صرح بذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي دوري.ودفع تحرك بكين لتطبيق قانون للأمن القومي في يونيو العام الماضي بريطانيا إلى عرض اللجوء على نحو ثلاثة ملايين من سكان هونج كونج المؤهلين للحصول على جواز السفر البريطاني اعتبارا من 31 يناير.