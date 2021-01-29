موعد صلاة الجمعة في مصر اليوم 29 يناير بجميع المحافظات

موعد صلاة الجمعة فى مصر بجميع المحافظات





صلاة الجمعة فرض على كل مسلم بالغ عاقل حيث تقام في يوم 29 يناير 2021 وفقا المواعيد التالية بالمحافظات.





القاهرة تقام فيها صلاة الجمعة الساعة 12:8 م بينما تقام الصلاة في الإسكندرية الساعة 12:13 م وفي طنطا الساعة 12:9م والمنصورة الساعة 12:7م والزقازيق الساعة 12:7م وأسيوط الساعة 12:8م فيما تقام صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 12:6م بينما تقام في بني سويف 12:9 م والمنيا 12:10 م وقنا الساعة 12:2 م ودمياط الساعة 12:6.





كيفية أداء صلاة الجمعة في المنزل في ظل فيروس كورونا





أجازت دار الإفتاء المصرية الصلاة في المنزل لمن يخشى الإصابة بفيروس كورونا المستجد أو للمصابين بالفعل ويستلزم عليهم العزل لعدم انتشار العدوي أو المشتبه في إصابتهم وظهرت عليهم الاعراض بالفعل والمرأة والأطفال ولكن تصلى صلاة الجمعة في المنزل 4 ركعات كالظهر وذلك لانتفاء القواعد الأساسية لصلاة الجمعة وهي التجمع وإظهار شعائر الإسلام وتلاقي المسلمين لتأكيد الوحدة والتعاون على الطاعة بالإضافة إلى عدم وجود خطبة كما هو الحال في المساجد.





أعداد المصلين التي يمكنهم إقامة صلاة الجمعة بهم





ويتحرى موعد صلاة الجمعة في مصر بجميع المحافظات واجب شرعي حيث تعد صلاة جهرية أسبوعية يتجمع المسلمون لأدائها في المسجد يتقدمها خطبة قبل الصلاة وتؤدى بصلاة ركعتين في جماعة.





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