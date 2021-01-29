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الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انخفاض إيرادات السياحة التركية 65% فى 2020

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:02 ص
السياحة التركية
السياحة التركية
وكالات
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أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة، أن إيرادات السياحة للبلاد في عام 2020 انخفضت 65.1 بالمئة إلى 12.059 مليار دولار بما يظهر أثر قيود السفر واسعة النطاق التي فُرضت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكشفت البيانات أيضًا عن أن إيرادات السياحة في الربع الأخير من العام الماضي انخفضت 50.4 بالمئة مقارنة بذات الفترة من عام 2019 إلى 3.914 مليار دولار.

وتعول تركيا على السياحة كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية مما يعوض اعتمادها الكبير على الواردات.

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