رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«اقتصادية قناة السويس»: زيادة إيرادات ميناء شرق بورسعيد 15% في 2020

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:33 ص
جريدة الدستور
عمرو خان
طباعة
أكدت هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن حجم الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد شهد تحركًا إيجابيًا بشكل طفيف خلال عام جائحة كوفيد 19، ومنها تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" لإنشاء مصانع تجميع وتوريد وإعادة تأهيل وحدات متحركة للسكك الحديدية على مساحة 30 ألف م2 وتكلفة استثمارية 240 مليون دولار وتوفير 2000 فرصة عمل.

كما تم التعاقد على 5 مشروعات بإجمالي مساحة 28.5 ألف م2 بالأرض المخصصة للمطور الصناعي بشرق بورسعيد EP.

وحقق ميناء شرق بورسعيد نتائج لافتة عام 2020 في حركة تداول الحاويات وتحصيل الإيرادات وتمثلت هذه النتائج في زيادة إيرادات التحصيل بنسبة 15%، وزيادة حركة التداول بنسبة 18.5% في تداول الحاويات المكافئة وزيادة في حركة الشاحنات بنسبة 38.1%، وبلغت حمولات سفن الحاويات 85 مليون طن بزيادة قدرها 11.6% كما انخفضت معدلات زمن الإفراج الجمركي.

وترجع هذه النتائج الإيجابية على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد نتيجة عدد من العوامل أبرزها:

1. تشغيل أنفاق 3 يوليو جنوب بورسعيد والتي سهلت حركة مرور البضائع والأفراد بين شرق وغرب القناة.
2. حزمة الحوافز التشجيعية التي أقرتها المنطقة الاقتصادية في إبريل 2020 لجذب الخطوط الملاحية العالمية.
3. رفع قدرات الميناء من قبل المشغل"محطة قناة السويس للحاويات" بتطويرعدد من المعدات والأوناش حيث تم الانتهاء من تطوير 2 ونش من إجمالي 6 أوناش رصيف لتتواكب مع أكبر سفن الحاويات العالمية.
4. استقبال 6 أوناش ساحة جديدة بمحطة الحاويات كشحنة أولى من إجمالي 16 ونش ساحة.
5.البدء في تصدير الأسمنت المعبأ لغرب إفريقيا لأول مرة من الأرصفة الجديدة للميناء.
6.استقبال الدفعة الثانية والثالثة من معدات وأدوات كوبري الفردان بالأرصفة الجديدة.

موضوعات متعلقة

مصادر قضائية: موقف خالد يوسف القانونى سليم.. ويمكنه العودة إلى مصر فى أى وقت

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم والاسم عبر موقع المصرية للاتصالات

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

حريق فى مصنع أقطان بالقليوبية.. والدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران

الصور

image description

«مطبخ الخير».. مبادرة شبابية لمساعدة المحتاجين بدمياط

image description

تصطحب طفلها للمباريات.. حكاية الحكم «سهام» في دوري المظاليم (صور)

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

حريق فى مصنع أقطان بالقليوبية.. والدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فريق «الصحة العالمية» يجتمع مع علماء صينيين فى ووهان

ألمانيا تحظر نشاط مصففي الشعر في الثكنات العسكرية

الصين صدّرت أكثر من 220 مليار كمامة في 2020

كيفية مشاهدة جميع حلقات مسلسل ضربة معلم

أيام زمان

الموت سبقه.. قصة دين لم يسدده فريد شوقي لـ نجيب الريحاني

عماد حمدي ونادية الجندي ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعدما أنتج لها أول أفلام البطولة

«مبحبش الاختلاط».. سر رفض محمد رشدي دخول الفنانين منزله

عباس حلمي الأول.. ثالث حكام أسرة محمد على أغتيل بقصره بسبب سوء معاملة المماليك

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

غدًا.. انطلاق الملتقى الثاني للشعراء اليونانيين والعرب

بيرسا كوموتسى: الثقافى اليونانى العربى دوره قائم على تعريف الثقافتين

«دهب الثقافة والفنون» مبادرة للنهوض بالمدينة بعد كورونا

«عواض»: قوافل ثقافية تجوب المحافظات لنشر المعرفة ورفع الوعى