«اقتصادية قناة السويس»: زيادة إيرادات ميناء شرق بورسعيد 15% في 2020

أكدت هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن حجم الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد شهد تحركًا إيجابيًا بشكل طفيف خلال عام جائحة كوفيد 19، ومنها تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" لإنشاء مصانع تجميع وتوريد وإعادة تأهيل وحدات متحركة للسكك الحديدية على مساحة 30 ألف م2 وتكلفة استثمارية 240 مليون دولار وتوفير 2000 فرصة عمل.كما تم التعاقد على 5 مشروعات بإجمالي مساحة 28.5 ألف م2 بالأرض المخصصة للمطور الصناعي بشرق بورسعيد EP.وحقق ميناء شرق بورسعيد نتائج لافتة عام 2020 في حركة تداول الحاويات وتحصيل الإيرادات وتمثلت هذه النتائج في زيادة إيرادات التحصيل بنسبة 15%، وزيادة حركة التداول بنسبة 18.5% في تداول الحاويات المكافئة وزيادة في حركة الشاحنات بنسبة 38.1%، وبلغت حمولات سفن الحاويات 85 مليون طن بزيادة قدرها 11.6% كما انخفضت معدلات زمن الإفراج الجمركي.وترجع هذه النتائج الإيجابية على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد نتيجة عدد من العوامل أبرزها:1. تشغيل أنفاق 3 يوليو جنوب بورسعيد والتي سهلت حركة مرور البضائع والأفراد بين شرق وغرب القناة.2. حزمة الحوافز التشجيعية التي أقرتها المنطقة الاقتصادية في إبريل 2020 لجذب الخطوط الملاحية العالمية.3. رفع قدرات الميناء من قبل المشغل"محطة قناة السويس للحاويات" بتطويرعدد من المعدات والأوناش حيث تم الانتهاء من تطوير 2 ونش من إجمالي 6 أوناش رصيف لتتواكب مع أكبر سفن الحاويات العالمية.4. استقبال 6 أوناش ساحة جديدة بمحطة الحاويات كشحنة أولى من إجمالي 16 ونش ساحة.5.البدء في تصدير الأسمنت المعبأ لغرب إفريقيا لأول مرة من الأرصفة الجديدة للميناء.6.استقبال الدفعة الثانية والثالثة من معدات وأدوات كوبري الفردان بالأرصفة الجديدة.