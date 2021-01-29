وفاة خبير التجميل محمد الصغير متأثرًا بكورونا

توفي خبير التجميل محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير، اليوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا.أعلن الخبر الفنان ياسين السقا، حفيد الراحل، وابن النجم أحمد السقا.ونشر ياسين، رسالة نعي لجده عبر "ستوري انستجرام"، كتب فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمه الله جدي العزيز محمد الصغير.. نسألكم الفاتحة".وكانت مها الصغير، أعلنت منذ أيام تدهور الحالة الصحية لوالدها محمد الصغير، بعد إصابته بفيروس كورونا، الأمر الذى استدعى نقله إلى أحد المستشفيات بـ6 أكتوبر لتلقى العلاج اللازم.