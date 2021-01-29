الهند تعزز قواتها في جبال الهيمالايا

أعلن الرئيس الهندي، رام ناث كوفيند، اليوم الجمعة، أن بلاده عززت قواتها العسكرية على طول حدودها المتنازع عليها في جبال الهيمالايا مع الصين.وقال كوفيند، في كلمة أمام جلسة مشتركة للبرلمان، حدد فيها أولويات الحكم لهذا العام: "حكومتي ملتزمة تمامًا بحماية مصالح البلاد ويقظة".وأضاف، حسب ما نقلت وكالة "رويترز"، أنه تم نشر قوات إضافية لحماية السيادة الهندية على منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي.وأعلن مسئول هندي بارز، في شهر سبتمبر الماضي، أن القوات الهندية انتشرت على 4 قمم جبلية استراتيجية بعد ما وصفته نيودلهي بأنها محاولة توغل صينية عبر الحدود المتنازع عليها في جبال الهيمالايا.وثمة مواجهة بين القوات الهندية والصينية منذ شهور بمنطقة لاداخ في غرب الهيمالايا، ويتنازع الجانبان على الحدود منذ أكثر من نصف قرن.