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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تدين تبرئة محكمة باكستانية لمتطرف قطع رأس صحفي أمريكي

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:28 ص
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
مروة عنبر
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أدان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قرار المحكمة العليا الباكستانية تبرئة المتورطين في قتل المواطن الأمريكي دانيال بيرل.

وطالب "بلينكن" الحكومة الباكستانية بمراجعة خياراتها لضمان العدالة، معتبرا قرار المحكمة الباكستانية إهانة لضحايا الإرهاب في كل مكان.

وكان البيت الأبيض قد عبر عن غضبه البالغ إزاء قرار المحكمة العليا في باكستان إطلاق سراح متطرف أدين بقطع رأس الصحفي الأمريكي دانيال بيرل، وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن القرار بأنه إهانة لضحايا الإرهاب في كل مكان، وفقا لقناة العربية.

وأصدرت لجنة من ثلاثة قضاة حكما بتبرئة أحمد عمر سعيد شيخ، المتهم الرئيسي في خطف وقتل الصحفي في وول ستريت جورنال عام 2002، كما قضت المحكمة العليا في باكستان اليوم الجمعة، بإطلاق سراح أربعة متهمين بقتل الصحفي.

وكان "بيرل" مديرا لمكتب صحيفة وول ستريت جورنال في جنوب آسيا، عندما اختطف وذبح أثناء إعداده تحقيقا صحفيا حول جماعات متطرفة في باكستان، وأدين متشدد بريطاني المولد بتخطيط جريمة القتل بالاشتراك مع ثلاثة اخرين، لكن المحكمة العليا في باكستان أيدت حكما بتبرئة المتهمين.

من جانبه، أكد محامي الضحية أن عائلة "بيرل" في صدمة تامة، واصفا قرار المحكمة بأنه استخفاف بالعدالة.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم سيحاولون الشروع في إجراءات قانونية ضد عمر سعيد شيخ المعروف بالشيخ عمر، والمتهم بقتل "بيرل" لمحاكمته في الولايات المتحدة.

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