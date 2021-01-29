الانتهاء من تجهيزات البنية الأساسية بشرق بورسعيد خلال 2020

أكدت هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد شهدت العديد من أعمال التجهيز للبنية الأساسية والمرافق منها تحسين وإحلال التربة وشبكة طرق رئيسية وتوفير الطاقة الكهربائية والصرف والمياه وخطوط الاتصالات والغاز خلال العام 2020.وشملت أعمال تجهيز البنية الأساسية والمرافق التالي:- تحسين وإحلال التربة بالساحات الخلفية للأرصفة الجديدة، لإنشاء 8 ساحات تداول، بإجمالى مساحة2.6 كم٢.- يتم العمل لتحسين خواص التربة للمرحلة الأولى بمساحة 20 كم٢، وتم إنهاء وتسليم 3.5 كم٢أرض محسنة للمطور الصناعي شركة شرق بورسعيد للتنمية خلال يونيو 2020.وبخصوص شبكة الطرق الرئيسية، فقد أوضح التقرير أنه يجري الانتهاء من شبكة الطرق الرئيسية بشرق بورسعيد، المرحلة الأولى 9 طرق إجمالي أطوال 64.4 كم بنسبة تنفيذ 71%، والمرحلة الثانية 3 طرق بإجمالى أطوال 34.1 كم ومخطط الانتهاء منها بنهاية 2022.كما شمل النقرير الإنجازات الخاصة بالطاقة الكهربائية والتي جاءت كالتالي:- تعمل محطة محولات ميناء شرق بورسعيد الرئيسية جهد 2222220 كيلو فولت بقدرة إجمالية 375 ميجا فولت أمبير لثلاث محولات، واحدة منهم تعمل حاليًا بقدرة 125 ميجا فولت أمبير، وجاري دخول المحول رقم 2 للخدمة والمحطة قابلة للتوسع بمحول إضافي بقدرة 125 ميجا فولت أمبير.- جاري إنشاء محطة محولات المنطقة الصناعية بجهد 2206622كيلو فولت بقدرة (3x175 ميجا فولت أمبير ومخطط الانتهاء بنهاية 2021.- جاري تنفيذ عدد 5 موزعات كهرباء بالمنطقة الصناعية، وإنشاء شبكة كابلات التغذية الكهربائية بجهد متوسط.- منخفض بإجمالي أطوال 400 كم ونقل كابلات جهد متوسط بطول 120 كم.وفي مجال الصرف أوضح التقرير، أنه تم إنشاء محطة معالجة صرف عاملة بميناء شرق بورسعيد بقدرة 500 متر٣يوم، ويجري تنفيذ شبكة صرف صحي رئيسية بالمنطقة الصناعية بأطوال 35 كم، و7 محطات رفع مياه صرف صحي، وخطوط طرد مياه صرف صحي بطول28 ككم، ويجري إنشاء محطة معالجة مياه صرف صحي200 ألف م٣يوم "أسبقيه أولى ٢٥ ألف م٣يوم، مخطط الانتهاء بنهاية 2022.وفي مجال المياه، تم إنشاء خط مياه ميناء شرق بورسعيد الحالي وجاري دخوله للخدمة بطول 9 كم، وشبكات مياه شرب رئيسية بالمنطقة الصناعية بطول 34.5 كم، شبكة مياه الري الرئيسية بأطوال 50 كم، ومخطط الانتهاء بنهاية 2022، وإنشاء الخط الناقل من محطة معالجة مياه البحر وتنفيذ خزانات التكديس.وفي مجال الاتصالات، تم إنشاء مسارات وغرف تفتيش لشبكة الاتصالات بالمنطقة الصناعية بإجمالي أطوال 245 كم، وفي مجال الغاز، يجري إنشاء شبكات الغاز الطبيعي بالتعاون مع شركة "سينا غاز" بالتزامن مع علميات تجهيز منطقة شرق بورسعيد بالبنية التحتية والانتهاء من عمليات تحسين التربة.