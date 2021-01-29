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منوعات

كيفية مشاهدة جميع حلقات مسلسل ضربة معلم

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:43 ص
مسلسل ضربة معلم
مسلسل ضربة معلم
الدستور
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يقدم لكم «الدستور» كيفية مشاهدة جميع حلقات مسلسل ضربة معلم، من خلال تردد القنوات الناقلة للمسلسل ومواعيد عرضه على القنوات، حيث حقق مسلسل ضربة معلم للنجم محمد رجب، نجاحًا كبيرا خلال العرض الأول له على شاشة سي بي سي.

أحداث مسلسل ضربة معلم

وتدور أحداث مسلسل ضربه معلم في إطار تشويقي حول حياة شاب من الطبقة المتوسطة والذي يجسد شخصيته النجم محمد رجب يدعى جابر ويعمل في إحدى الشركات عتالا ثم تتطور الأحداث ويعجب صاحب العمل بأخلاقه وهو المعلم شردي والذي قام ببطولته النجم رياض الخولي ويجعله مسئولا عن أكثر من شيء في العمل، ما جعل ابنه يغضب ويفتعل المشاكل مع جابر.

أبطال مسلسل ضربة معلم

يشارك النجم محمد رجب بطولة مسلسل ضربة معلم، كلا من النجمة مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقي، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوي وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل، وإنتاج شركة سينرجي.

كيفية مشاهدة جميع حلقات مسلسل ضربة معلم

مواعيد العرض الأول لمسلسل ضربة معلم

وعرضت قناة سي بي سي مسلسل ضربة معلم، من بداية من السبت وحتى الأربعاء، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتعاد الحلقة في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

كما عرض المسلسل على قناة cbc دراما، في الساعة 11 مساءً، وتعاد الحلقة مرتين، الأولى في الخامسة صباحًا، والمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرًا من اليوم التالي.

ويمكنك إعادة مشاهدة مسلسل ضربة معلم من خلال الاشتراك في منصة واتش ات.

تردد قناتي سي بي سي الفضائية ودراما

ويمكن لمحبي مسلسل ضربة معلم، متابعة قناتي سي بي سي، على التردد الجديد بداية من يناير 2021 من خلال:

تردد القناة: 11758

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ:56

معدل الترميز:27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

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